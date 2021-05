Le Pass Culture est en vigueur dans l’archipel

Qu’est-ce que le Pass Culture ? Est-ce que je peux en bénéficier ? Comment l’obtenir ? Retrouvez ici les réponses à ces questions.

Pour beaucoup de jeunes, le coût est un frein important à la pratique d’activités culturelles. Le pass Culture est né de la volonté, de mettre à disposition des jeunes de 18 ans un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle des territoires. Le pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles de proximité et offres numériques.

Biens matériels

Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.

Qu’est-ce que le Pass Culture ?

C’est une application géolocalisée et gratuite qui propose une liste d’activités culturelles et artistiques à proximité du lieu où vous vous trouvez ainsi que des offres numériques. Vous pouvez sélectionner l’activité de votre choix, la réserver et la payer depuis l’application. Un crédit en euros est ouvert à cet effet dès que vous avez 18 ans et ce crédit est utilisable pendant 24 mois.

Le Pass Culture propose une grande diversité d’offres :

des places de concert, de théâtre, d’opéra, de cinéma… ;

des cours de danse, de théâtre, de musique, de chant, de dessin… ;

des biens physiques (livres, BD, CD, vinyles, DVD, instruments de musique, œuvres d’art…),

des services numériques (abonnement à la presse en ligne, la musique en ligne, des jeux vidéo en ligne, des plateformes de streaming de séries et de films, des conférences…).

L’objectif : permettre aux jeunes d’avoir accès à leur majorité à une très large offre culturelle et de découvrir de nouvelles activités culturelles sans être bloqués par le coût de ces activités.

Est-ce que je suis concerné ?

Pour le moment, le Pass Culture est un dispositif expérimental testé dans 14 départements en France métropolitaine et en outre-mer. Le Gouvernement travaille aux conditions de sa généralisation pour que le Pass Culture puisse profiter aux 820 000 jeunes de 18 ans.

Comment obtenir le Pass Culture ?

Pour obtenir le Pass Culture, vous devez :

être dans l’année de vos 18 ans ;

être Français ou européen, ou vivre en France depuis plus d’un an.

Et si je ne vis pas dans l’un des 14 départements concernés ?

Si vous avez 18 ans mais que vous ne vivez pas dans l’un des 14 départements mentionnés précédemment, vous pouvez néanmoins vous inscrire afin d’être contacté dès que le Pass sera accessible dans votre département.

Pour les acteurs culturels

Une plateforme professionnelle est mise à disposition de tous les acteurs culturels dans l’hexagone ou en Outre-Mer, qu’ils soient une structure publique, privée ou associative. Elle leur permet de promouvoir de manière autonome et gratuite leur programmation culturelle et de proposer des offres artistiques et culturelles, gratuites ou payantes, à destination des jeunes.