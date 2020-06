Les points de distribution d’eau à Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade

Retrouvez ci-dessous la liste complète des points d’eau mis à la disposition des populations sur les communes de Sainte-Anne et Saint-François. Chacun de ces points d’eau est rattaché à un secteur. À La Désirade, la Croix-Rouge procédera à la distribution de packs d’eau dans le bourg chaque vendredi matin.

Les autorités poursuivent la mise en place de points de distribution d’eau en citerne et en bouteilles sur les secteurs les plus touchés par les pénuries d’eau. L’enjeu est d’importance, tant pour l’eau potable que pour l’eau non alimentaire qui permet de se laver les mains, premier des gestes barrières pour lutter contre la propagation du COVID19.

Sainte-Anne

Les écoles de : French, Douville, Saturnin Palmier (Deshauteurs), Emmanuel Vilus (Maudette), sont ouvertes du lundi au samedi de 8 h à 12 h, mais fermées les jours fériés.

Saint-François

Les écoles de : Bragelogne, Bois de Vipart, Dubédou, J.Judith (au bourg) et Pointe des Châteaux sont accessibles du lundi au samedi de 8 h à 12 h, y compris les jours fériés.

Pour les établissements scolaires, l’accueil du public est assuré par des agents municipaux.

La Désirade

Suite à la réquisition préfectorale, une distribution de packs d’eau est assurée par la Croix-Rouge française au Bourg (route du collège) tous les vendredis de 8 h à 12 h, à partir du 29 mai jusqu’au 26 juin 2020.

Dispositions à prendre

— Il est demandé à chacun de respecter les gestes barrières.

–Pour Sainte-Anne et Saint-François, aucune distribution ne sera assurée aux usagers provenant de secteurs autres que ceux desservis par le site de distribution qui leur est destiné. Il est demandé aux usagers de se munir de récipients adaptés à contenir de l’eau destinée à la boisson et qui n’ont jamais contenu de produits néfastes pour la santé. Il convient également d’éviter les bidons en plastique non alimentaire et de conserver l’eau au réfrigérateur pas plus de 72 h.

–Les communes assurent également des distributions de bouteilles d’eau à domicile. Pour tout renseignement sur ces distributions, il convient de joindre les municipalités.

Tours d’eau, points de distribution, des mesurent qui témoignent de la longue route qui reste à parcourir afin de sortir de ce virus du manque d’eau qui dure depuis plus de 30 ans.