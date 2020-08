Grand-Anse, De la Perle dans le top 10 des meilleures plages de France en 2020 par Holidu et Google

Holidu moteur de recherche de location de vacances a décidé de faire un classement des plus belles plages de France en 2020 en utilisant les données du géant américain Google. Dans les lieux appréciés par les milliers d’internautes, on y retrouve 2 plages situées à Deshaies.

Le processus de sélection

Ont été considérées pour ce classement toutes les plages apparaissant lors d’une recherche Google pour ce mot clef. Sur plus de 1500 résultats initialement obtenus, un tri manuel a été fait pour ne garder que les plages valides. Le classement basé sur les notes de Google en donne la priorité aux plages ayant une note moyenne plus élevée et un nombre de commentaires élevés. Les plages avec moins de 100 commentaires n’ont pas été prises en compte pour assurer la fiabilité des notes et la popularité des plages.

Grande Anse en huitième position

Pour la fin de ce classement, nous partons dans nos territoires d’Outre-Mers. À la huitième place, avec une moyenne de 4,6 étoiles sur 5 et plus de 3 000 avis sur Google, se trouve la Plage de Grande Anse. L’une des plages les plus importantes de l’île, c’est un paradis pour les amateurs de surf et de bodyboard. Elle a également la particularité de son sable noir typique des îles volcaniques. La plage est également un lieu de ponte des tortues marines !

De La Perle clôture le classement

Plage magnifique de sable blond doré, à l’eau turquoise, c’est l’endroit de détente et de farniente par excellence. De nombreux carbets (cabanes typiquement créoles) sont à disposition pour pique-niquer ou installer son hamac. La plage de la Perle est aussi un site de ponte pour les tortues et un espace protégé. C’est donc la dernière plage du top 10 avec une note moyenne de 4,6 étoiles pour plus de 1 600 commentaires.

Les plages de Guadeloupe sont magnifiques et reconnues au plan national et international. Il est nécessaire de préserver cette richesse pour les générations futures ainsi que pour l’économie de l’île.

Source : Holidu.fr