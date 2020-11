ZIBO, la tisane relaxante fondée par Youri Popotte

ZIBO, est une tisane glacée prête à boire, composée de Rooïbos d’Afrique du Sud, de Passiflore d’Amérique latine, de Camomille et de Tilleul d’Europe développé il y a 4 ans.

Lors d’un échange anodin entre deux amis a germé une idée sous la forme d’un défi : détendre le monde ! ZIBO*, la boisson relaxante était née.

ZIBO, c’est quoi ?

ZIBO, c’est une boisson naturelle, non gazeuse, et peu calorique. « Nous avons sourcé, à travers le monde, des plantes reconnues par l’OMS pour leurs vertus apaisantes. » Le dosage des ingrédients est accompagné d’un arôme naturel et de fruits rouges. La formulation de ZIBO a nécessité plus d’un an de recherche et de développement, deux laboratoires et environ mille dégustations. Le but est d’être détendu sans provoquer de somnolence. Le format canette est pratique, recyclable et permet une conservation optimale, car il protège les produits naturels contre les rayons UV.

L’histoire derrière ZIBO

C’était il y a 3 ans déjà. Deux amis d’enfance se retrouvaient dans un bar pour discuter de leurs études, leurs ambitions, et du boulot. Un constat simple est ressorti au fil de leur conversation : nous les Français, nous avons besoin de nous détendre. Le stress, la tension dans la nuque, les crises de nerfs… tout cela doit prendre fin ! C’est là qu’est née l’idée de créer ZIBO, une boisson naturelle qui favorise la détente !

Détermination

Youri n’y connaissait rien, pour autant ils étaient convaincus que c’était une bonne idée. Durant 3 ans, il a appris sur le tas la création d’une formule naturelle industrialisable grâce à un laboratoire français, la conception d’un packaging avec des amis et des partenaires, la négociation avec des fournisseurs européens, les spécificités des différents réseaux de distribution et la lecture d’un bilan. À cette époque, il créa la société, Zen project qui par la suite intégra des associés.

« Tout est parti d’un rêve, d’une idée ! Osez et permettez-vous de rêver ! »

Aujourd’hui, ZIBO est dans plusieurs points de vente, mais l’objectif est loin d’être encore atteint pour poursuivre cette belle aventure. L’investissement réalisé pour créer la formule, et produire la boisson a été conséquent. Alors procurez-vous cette douceur pour un moment de détente.