L’Évangile du Nouveau Monde nouveau roman de Maryse Condé

Maryse CONDÉ est de retour avec un nouveau roman intitulé L’Évangile du Nouveau Monde. Distinguée en 2018 par le prix Nobel alternatif et mondial Cino del Duca en juin 2021, l’œuvre de Maryse Condé rayonne dans le monde.

Maryse CONDÉ est née en 1934 à la Guadeloupe. À la tête d’une œuvre de dix-sept romans, huit pièces de théâtre et des contes pour enfants, elle est l’une des grandes voix de la littérature dans le monde. Elle a aussi été professeur de littérature à Columbia et à Harvard.

L’Évangile du Nouveau Monde

« Un dimanche de Pâques, un nouveau-né gisait sur la paille entre les sabots de l’âne qui le réchauffait de son souffle. « Voilà un cadeau de Dieu que je n’attendais pas », murmura madame Ballandra. « Je te nommerai Pascal. » Sa beauté n’était pas la seule cause de la curiosité générale. Une rumeur tenace gagnait du terrain. Cette histoire n’était pas naturelle. Mais alors quelle est la mission de Pascal ? Le nouveau-né était très beau, le teint brun, les cheveux raides et noirs, des yeux d’un gris vert pareil à la mer qui entourait le pays.»

Mais quelle est la mission de Pascal ? Est-il vraiment le fils de Dieu ? Pourra-t-il changer le destin des hommes, adoucir leurs souffrances et rendre le monde plus juste ? Que révélera cet Évangile du Nouveau Monde sur notre nature et notre avenir ?

Maryse Condé rayonne dans le monde

Auréolée du Prix Cino del Duca de l’Institut de France décerné en juin dernier, Maryse Condé nous revient avec cette histoire qui laisse libre cours à son imaginaire fécond. Ségou, Moi, Tituba sorcière, En attendant la montée des eaux, marquée par la puissance de son imaginaire et son engagement, l’œuvre de Maryse Condé rayonne dans le monde entier et lui a valu en 2018 le « Nobel alternatif ».