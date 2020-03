kARuSanT, une application dédiée à la santé des jeunes guadeloupéens

kARuSanT, une application dédiée à la sensibilisation des jeunes entre 13 et 25 ans. Inédite en France, cette application permet de jouer sur un format interactif et d’apprendre de façon ludique les bons gestes santé.

kARuSanT est une application gratuite qui propose de jouer, défier d’autres participants,

gagner des points et des cadeaux pour apprendre de façon ludique les bonnes pratiques

liées à :

La nutrition ;

La prévention de la sédentarité́ ;

Les comportements addictifs et de santé sexuelle.

Que propose l’application ?

Les campagnes d’information — ou « gamification » — durent 5 jours au cours desquels les participants reçoivent sur leur téléphone 3 questions par jour sur des formats interactifs (QCM, trouver l’intrus, swiper de gauche à droite, ect…).

À chaque bonne réponse, ils gagnent des points et font évoluer leur classement, avec la possibilité de défier leurs amis en « battle ». En complément, une base de données appelée « wiki » leur permet de faire des recherches sur les problématiques santé qui les concernent.

Microlearning

Cette méthode d’apprentissage offre une formation rapide, par des sessions courtes et régulières, permettant de réengager les utilisateurs et de les retenir sur une période longue.

Appuyée par une ligne graphique dynamique et une communication reprenant les codes de cette génération, la plateforme mobilise ainsi le principe de pédagogie inversée sur des problématiques santé variées ; afin de susciter l’attention, on pose d’abord une question puis on apporte des connaissances et des précisions.

Le format d’application proposée sur supports tablette et smartphone, largement plébiscités par les jeunes, offre en outre la possibilité de se connecter en tout lieu et à tout moment.

Inédite en France

L’application kARuSanT, inédite en France, résulte d’une démarche d’expérimentation engagée par l’ARS Guadeloupe depuis plusieurs années. Le jeu suscite déjà l’engouement des jeunes utilisateurs et appelle à de nouveaux développements pour d’autres thématiques et régions françaises.

L’application est téléchargeable sur App Store et Google Play. Elle a été développée par la start-up Sparted.