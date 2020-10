JO 2024, le Creps Antilles-Guyane dans la liste des centres de préparation olympique

Le Creps Antilles-Guyane a été retenu comme Centre de préparation pour les jeux Olympiques 2024 par le comité d’organisation.

Sur les 29 disciplines pour lesquelles le Creps Antilles-Guyane a candidaté, 20 ont reçu un avis favorable. Elles pourront accueillir les délégations olympiques et paralympiques internationales.

Amélioration des équipements

Cette décision encourage les pouvoirs publics dans la réhabilitation et l’aménagement d’équipements sportifs sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de donner aux sportifs guadeloupéens la possibilité d’accéder à des outils de haute performance.

Aménagement du Creps

S’agissant du Creps, faisant le constat de la vétusté des équipements sportifs, l’organisme a procédé à la montée en gamme de plusieurs équipements parmi lesquels la piscine, le gymnase, la piste connectée d’athlétisme, la future salle d’escrime et la réfection prochaine du terrain synthétique de football.

Les réactions

« C’est une très bonne chose et cela renforce l’ancrage du Creps pour la haute performance. Avec la nouvelle piste connectée d’athlétisme et la salle d’escrime, cela vient valider une démarche plus ambitieuse. La structure peut maintenant recevoir des équipes olympiques de France et de la Caraïbe. Tout ceci est bon pour le Creps et c’est bon pour la Guadeloupe. » Ericka Mérion, Présidente du conseil d’administration du Creps Antilles-Guyane

« C’est enfin la reconnaissance méritée d’un établissement qui a […] a été le creuset du sport antillo-Guyanais. […] C’est la juste reconnaissance d’un travail titanesque qu’ont réalisé tous celles et ceux qui étaient sur cette piste avec des moyens ridicules au début. » Antoine Chérubin, ancien directeur du Creps Antilles-Guyane

« […] une vraie satisfaction dans la mesure où depuis 2017 les grands travaux avaient commencé s’agissant du stade, de la salle d’escrime, de la rénovation de la piscine et du gymnase. Nous voulions mettre en place des outils performants à la disposition des sportifs de haut niveau. Le label nous permet d’espérer de poursuivre sur notre lancée pour équiper l’établissement de manière optimale pour nos performances. » Eddie Couriol, Directeur du Creps Antilles-Guyane