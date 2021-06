L’application Karos va permettre le covoiturage en Guadeloupe

Désormais, les Guadeloupéennes et Guadeloupéens peuvent partager leur trajet « Domicile-Travail » en toute tranquillité grâce à l’application gratuite de Covoiturage Karos.

Dans le cadre de ses missions sur la mobilité en Guadeloupe, la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) a participé au développement du covoiturage sur le territoire, depuis le mois de janvier 2021, en contribuant au lancement de l’application Karos.

Les enjeux du covoiturage

Le covoiturage permet de lutter contre la congestion automobile, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de désenclaver les zones périurbaines mal desservies par les transports en commun. Il est donc écologique, bénéfique pour la santé, et économique grâce à la réduction des coûts des trajets quotidiens.

Lancement du covoiturage en Guadeloupe

La DEAL s’est appuyée sur la plateforme en ligne KAROS, qui a fait ses preuves à l’échelle nationale. C’est le premier déploiement d’une plateforme de covoiturage en ligne sur le territoire guadeloupéen, ouverte à toute la population et gratuite. Tous les salariés peuvent bénéficier du Forfait Mobilités Durables et percevoir jusqu’à 500 €/an pour les salariés du secteur privé et jusqu’à 200€/an pour les agents du secteur public en utilisant le vélo ou ayant recours au covoiturage sous réserve de justifier d’au moins 100 trajets par an.

Comment cela fonctionne ?

Les conducteurs et les passagers enregistrent leurs adresses et horaires de trajets domicile-travail. L’application met en contact ceux qui empruntent le même itinéraire aux mêmes horaires. Les points de rendez-vous sont fixés automatiquement, sans détour pour le conducteur et le passager.

Des résultats encourageants

La DEAL a incité ses agents, ainsi que ceux de la Direction de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) et de l’Office National des Forêts (ONF), qui partagent les mêmes locaux à Saint Phy à utiliser l’application KAROS. Aujourd’hui, plus de 10% des agents utilisent cette application quotidiennement (plus de 40 trajets par semaine). Cela correspond à 1 tonne de CO2 évitée, soit l’équivalent de 6 000km de trajet pour une voiture diesel. L’augmentation du nombre d’utilisateurs de la plateforme permettra ainsi de faciliter les mises en relation entre conducteurs et passagers. L’application s’occupe de vous trouver les propositions de covoiturages en accord avec vos habitudes, en vous faisant gagner du temps et de l’argent, pour arriver au travail l’esprit serein.

Téléchargez l’application sur : https://www.karos.fr