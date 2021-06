Phytobokaz et Bellatrix créent des lunettes à base de sargasses

Le Palais de l’Élysée accueillera les 3 et 4 juillet la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. Les laboratoires Phytobokaz et Bellatrix seront à l’honneur pour représenter l’archipel avec les lunettes à base de sargasses colorées à l’indigo de Guadeloupe.

Initié par le Président de la République française en janvier 2020, ce rendez-vous annuel met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans une démarche de valorisation de leur territoire. Ouvert au public et gratuit, l’événement a pour but d’inciter chacun collectivités, distributeurs, entreprises et citoyens à prendre sa part dans la dynamique engagée en faveur de la souveraineté économique et de la transition écologique.

Une collaboration inédite

Sélectionnés parmi 2300 sociétés, le Laboratoire PHYTOBOKAZ et l’entreprise BELLATRIX seront présents à cette deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. Cette sélection vient récompenser une collaboration inédite entre deux entreprises guadeloupéennes qui s’inscrivent dans une démarche d’excellence.

Une lunette à base de sargasse

En collaboration avec le laboratoire Phytobokaz, Bellatrix Créateur Lunetier a conçu la première lunette au monde avec cette algue brune qu’est la Sargasse.

Réunissant le savoir-faire scientifique du Dr Henry Joseph et la créativité artistique de Richard TRÈFLE, la lunette sargasse colorée a l’indigo de Guadeloupe a conquis le comité de sélection composé de 10 experts et animé par Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée chargée de l’Industrie, et M. Alain GRISET, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Produits d’excellence

126 produits fabriqués dans tous les départements et territoires feront ainsi leur entrée au Palais de l’Élysée, dans les jardins, les salons et la cour d’honneur. Très variés, ils illustrent la grande richesse des savoir-faire. Objets du quotidien, spécialités locales, outils industriels ou innovations emblématiques, ils sont créés par des entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité. Chaque visiteur y retrouvera le produit ambassadeur de son département et découvrira en même temps et concentré au même endroit des créations d’excellence.