Décryptage des investissements réalisés en Guadeloupe pour l’année 2021

Nous effectuons un tour d’horizon, des différents investissements économiques réalisés dans l’île pour l’année 2021, dans les secteurs de la pêche, de l’innovation, du social, et du culturel.

2 M€ au développement du tissu économique

L’Avance remboursable innovation (ARI) est un dispositif destiné aux jeunes entreprises non cotées et ayant au minimum un an d’activité et un premier bilan. Le dispositif, inscrit au Plan de Relance pour la Guadeloupe se fonde sur la mobilisation des fonds européens à hauteur de 2 M€ sur 2 ans.

182 000 euros dédiés à la pêche

Plus de 182 000 euros pour le développement de la pêche professionnelle, l’aide à l’emploi de matelot et la structuration des entreprises de pêche et d’aquaculture.

développement de la pêche (175 878 euros)

structuration des entreprises de pêche et d’aquaculture (4 400 euros)

l’emploi des matelots (2 000 euros)

Ces aides permettront aux professionnels de la pêche et de l’aquaculture de moderniser leur unité de pêche, acquérir du nouveau matériel et à structurer leur entreprise.

840 000 € pour Basse-Terre

Une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 840 000 € versée pendant 3 ans au budget de la commune afin d’alléger les tensions sur la trésorerie de la collectivité ; cette subvention permettra notamment de payer les entreprises auprès desquelles des dettes se sont créées et qui subissent des tensions sur leur propre trésorerie tout en générant des intérêts moratoires de pénalité pour la collectivité.

190 000 euros pour soutenir les festivals

L’objectif étant d’étudier leur modèle économique et de proposer des pistes pour les aider à repartir.

À l’issue de cette étude d’une durée de 3 mois pour sa phase de diagnostic et de préconisation, un accompagnement des festivals identifiés sera mis en œuvre sous forme de subvention pour l’année 2021.

300 euros en chèques vacances familles

Au total, ce sont 3 292 familles qui bénéficient de ces chéquiers-vacances d’une valeur de 300 euros utilisables dans les différentes structures de Guadeloupe affiliées à l’ANCV (Association Nationale des Chèques-Vacances). Il s’agit de familles résidentes en Guadeloupe avec enfant(s), ayant un quotient familial compris entre 610 et 700 euros. Elles pourront ainsi profiter des activités de loisirs et de l’offre touristique jusqu’au 31 décembre 2023.