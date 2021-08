3 anti-moustiques naturels pour vous protéger à l’extérieur et dans votre domicile

Nous disposons dans nos jardins, nos cuisines d’anti-moustiques naturels capables de repousser ces insectes nuisibles et dangereux pour l’homme de façon pérenne. Citronnelle, ail, tomate des outils à portée de mains que vous ignorez peut-être.

La citronnelle

Parmi les odeurs réputées pour faire fuir les moustiques, la citronnelle se décline aujourd’hui en bougies parfumées, en huile essentielle ou en crème. Vous pouvez également la cultiver en plantant cette herbe dans votre jardin ou sur votre balcon. Pour un sommeil serein, placez un coton imbibé d’essence de citronnelle sur votre table de chevet. Dans le même esprit, la verveine citronnelle fonctionne bien.

L’ail

Antiseptique et anti-inflammatoire, l’ail est une plante avec de nombreuses vertus. Il suffit de laisser macérer des gousses d’ail dans un bol d’eau chaude pendant quelques heures, puis de verser le liquide dans un vaporisateur et de pulvériser le contenu à proximité des portes et des fenêtres.

La tomate

De l’entrée au dessert, la tomate met du soleil dans nos assiettes d’été. Mais la tomate est aussi une plante aux propriétés anti-moustiques très efficaces. Frottez les parties non couvertes de votre corps avec des feuilles de tomates froissées. L’odeur dégagée éloigne les moustiques. Vous pouvez installer des plants de tomates cerises en pot sur le balcon ou la terrasse et disposer quelques feuilles sur votre table de nuit afin de préserver votre sommeil des éventuels perturbateurs.

Innovation

Des chercheurs mènent des travaux qui visent à inventer de nouveaux moyens de lutte contre les moustiques qui propagent en Guadeloupe de nombreuses maladies virales, telles que la dengue, le chikungunya ou le zika. Dans ce domaine, des avancées ont été enregistrées ces derniers temps : l’Université des Antilles a mis au point des écrans (filets) anti-moustiques de nouvelle génération, adaptés au climat tropical. L’objectif est de lancer une distribution à grande échelle d’ici deux à trois ans.

700 millions de moustiques

Des scientifiques britanniques vont relâcher plus de 700 millions de moustiques génétiquement modifiés en Floride en 2021. La région est située à plus de 2000 km de l’archipel guadeloupéen. L’objectif annoncé est d’endiguer la prolifération du chikungunya, du zika et de la dengue. On doit ce projet à Oxitec, une entreprise de biotechnologie située dans le sud de l’Angleterre.

Méthodes naturelles ou innovations technologiques la lutte contre les moustiques ne cesse de progresser.

Source : journaldesfemmes.com