Mon île, mon territoire, je m’engage un concours pour valoriser les idées des jeunes entrepreneurs guadeloupéens

L’association Arrimage Good’iles et ses partenaires lancent le concours régional : Mon île, mon territoire je m’engage ! Le but est de soutenir les idées et projets liés à l’ESS* avec à la clé un accompagnement personnalisé pour aller au bout de vos projets et un soutien financier allant jusqu’à 5000€.

Quels types de projets ?

L’association Arrimage Good’îles soutient et accompagne des jeunes qui portent une idée, initiative ou idées de projets, qui s’inscrit dans l’une des 3 catégories d’ESS suivantes :

1– Environnement (recyclage de déchets, upcycling, écocitoyenneté, écotourisme, économie circulaire, patrimoine naturel et culturel…

2– Solidarité locale (renforcer le lien social, service aux personnes isolées, LGBT , personnes en situation d’handicap, senior, personnes marginalises, femmes , personne en situation d’handicap, …)

3– Santé durable (sport inclusif, lutte contre les addictions, accès aux soins…)

Sont encouragées les idées de projets qui contribuent directement ou indirectement à un ou plusieurs de ces principes suivants : égalité des sexes hommes/femmes égalité des chances et lutte contre les discriminations, développement durable (volet environnemental). Les projets intégrant une dimension numérique bénéficieront d’une attention particulière.

Récompenses et remise des prix

Dans le cadre du concours, 20 finalistes seront sélectionnés, ils auront droit à :

Une dotation comprise entre 500€ et 5000€. Un accompagnement personnalisé gratuit pour concrétiser et développer leur projet avec l’aide des coachs et des professionnels partenaires du dispositif, afin de booster le projet et bénéficier d’une belle visibilité dans les réseaux sociaux et les médias traditionnels pendant 6 mois !

Si vous faite partie des 10 lauréats à l’issue de l’accompagnement personnalisé, vous pourrez aussi:

effectuer une immersion professionnelle de 10 jours au sein d’une entreprise de l’ESS implantée en Europe (Irlande, Allemagne, Danemark, Portugal,..) pour nourrir le projet. Avoir un accès à un réseau de professionnels et de partenaires financiers qui souhaitent soutenir l’esprit d’entreprise des jeunes guadeloupéens en matière d’ESS. La Cérémonie de remise des prix sera organisée au mois de novembre 2021 durant le mois de l’ESS.

Pour qui ?

Avoir entre 18 et 30 ans, habiter en Guadeloupe, être en recherche d’emploi ou de formation, faire partie d’un groupe (collectif, groupement…), ou être autodidacte.

Comment participer ?

Pour participer au concours, il suffit de : remplir un dossier de candidature en ligne (2 pages maximum ), faire une vidéo de présentation du projet de 3 min avec ton portable. Le projet sera ensuite publié sur le site monilemonterritoire.fr. Vous devrez mobiliser la communauté et faire connaître votre projet (vote public vaut pour 40% note finale).

Dates clés à retenir

Appel à candidature : 02 Avril au 16 Mai 2021, clôture des inscriptions au concours : dimanche 16 Mai 2021 à minuit, pitch des candidats (2 min de présentation, 5min de questions), sélection de 20 finalistes par le jury : début mai 2021, cérémonie de remise des prix : novembre 2021.

*Économie Sociale et Solidaire